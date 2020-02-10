「單身、已婚都幸福！」台中市府推出情人節系列活動。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

情人節將至，台中市家庭教育中心2月14日、2月21日、3月6日及3月13日將推出「失落的一角遇見－單身者情感支持團體」，邀請專長伴侶諮商的心理師馬度芸引導大家分享情感經驗。

家庭教育中心也結合戶政事務所推出4梯次針對新婚者的「幸福台中 新婚限定」活動，安排2天1夜飯店住宿，鼓勵新人相互欣賞與包容，歡迎大家踴躍報名。

教育局表示，家庭教育中心今年以「伴」為主軸，除有單身者情感支持團體活動外，還與戶政事務所合作推出4梯次「幸福台中 新婚限定」活動，只要是107年至109年完成結婚登記的民眾其中一方設籍台中市就可免費報名參加（須繳交保證金1000元），除2天1夜飯店住宿外，也提供專業課程，鼓勵新人建立家庭共識，報名任一場活動還可集點換限量好禮，有興趣的民眾千萬別錯過。

單身者情感支持團體活動2月14日、2月21日、3月6日及3月13日於梓書房（台中市西區福人街89號）辦理；「幸福台中 新婚限定」活動第一梯次則於3月7日至3月8日在賀緹酒店（台中市太平區育賢路286號）舉行。活動相關資訊可電洽台中市家庭教育中心04-22124885分機202徐小姐，或搜尋FB粉絲專頁「台中市家庭教育中心」。

(中時 )