國民黨今晚發布黨主席補選、中常委改選選舉公告，原本49人參選中常委，其中「北漂女青年」李明璇之父、高銀董事李玉文主動退出，因此中常委變成48人角逐32席。48位中常委候選人中，包括4位新科立委、10位縣市議員，其中有17位現任中常委尋求連任，超過32位票選中常委半數，下屆中常委將大換血。

國民黨中常委每兩年改選一次，原有49人登記，與2018年參選人數相同。因上週三中常會中，在劉大貝、江碩平等中常委建議下，包括主席、中常委參選人都須在今（10日）下午5點前，提出去年度黨公職募款責任額的證明，其中副主席200萬元、中常委50萬元、中央委員 10萬元，若未能提出證明將取消參選資格。

上週五黨中央有「但書」完成參選人資格審查，今天進一步釐清募款責任額、中常會出席率有無過半等，結果各參選人紛紛「補提募款證明」，讓黨務人士笑稱「賺了一筆」。

儘管2位主席、49位中常委參選人都完成「但書」；不過下午即傳出高雄市長補選時爆紅的「北漂女青年」李明璇，其父李玉文因擔任高銀董事，不願參選中常委之事造成韓市府困擾，主動決定退出中常委選舉，因此今晚黨中央發出選舉公告，中常委剩48人參選。據指出，李玉文主動退選，他先前繳交5萬元作業費無法獲退還。

這次中常委候選人當中的17位現任中常委，有江碩平、李傅中武（北市議員）、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全、林文瑞 (新科不分區立委)、蔣根煌、陳宗興、侯彩鳳、沈智慧、徐榛蔚（花蓮縣長）、范成連、楊博仁、李德維 (新科不分區立委)、劉大貝。

31位「新人」除了2位新科立委鄭正鈐、謝衣鳳，以及9位縣市議員曹嘉豪、游顥、陳儀君、黃紹庭、林金結、黃敬平、陳炳甫、應曉薇、王欣儀，另有花蓮市長魏嘉賢及賴調燦、陳維德、孫健萍、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、謝坤宏、張智倫、黃嘉俞、曾東陽、周孟蓉、陳天成、高思博、鄭任宗、謝瀛華、連元章、童惠珍、史碩仁。

黨中央說，3月7日的中常委投票方式，由1900多位黨代表每人可圈選 16位參選人，再統計票數後選出32位中常委，其中保障身分者13人，包括婦女8人、青年（40歲以下）2人，以及勞工、農漁民、原住民及身心障礙者各1人。

國民黨今晚發布黨主席補選、中常委改選選舉公告，原本49人參選中常委，其中「北漂女青年」李明璇之父、高銀董事李玉文主動退出，因此中常委變成48人角逐32席。48位中常委候選人中，包括4位新科立委、10位縣市議員，其中有17位現任中常委尋求連任，超過32位票選中常委半數，下屆中常委將大換血。

而現任中常委當中，受矚目的新北議長蔣根煌參選續任、彰化議長謝典林未參選，謝的胞姐立委謝衣鳳原稱不參選，後來辦妥登記。她說，剛選完立委，原不想再進行另一個選舉，但很多人勸她為國民黨改革貢獻心力，最後決定參選。

(中時 )