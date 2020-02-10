「總太美樂地」公設規劃三大主題：音樂、樂活與運動共26項公設，豐富內容也讓公設使用超踴躍。（盧金足攝）

「久樘香坡」豪宅社區一樓規劃有鋼琴供住戶使用，不定期舉辦音樂會演出；連假期間親子電影院預約組數激增。（盧金足攝）

今年原本7天春節假期，因部分企業延後開工、及學生寒假延長等因素，在家時間變多，也使得社區公設使用率出現「暴增」的現象，台中市「陸府植森」社區的生機廚房在年後包場頻率大增；「雙橡園V1」多項公設預約已滿到三月；「久樘香坡」有不少住戶預約親子電影院；「總太美樂地」社區內的兒童足球場更是人潮不斷。

陸府建設將食安、慢食的理念注入社區營造中，在「陸府原森」、「陸府植森」兩座大樓都有設置生機廚房，並有建設公司培訓、管理的生機秘書，專人專職服務住戶們的生機飲食。從1月30日春假尾聲開始，連續多日有住戶包場使用生機廚房。

住戶表示，自己動手煮可確保安心健康的飲食又可避免接觸人群，另一方面亦是安全隱密的聚會場所。

陸府生機廚房備有一應俱全的專業廚房設備，供住戶們大展廚藝及分享拿手菜，一旁還有生機秘書協助。來訪的友人不但享受到主人家親自下廚的熱誠，也讓「作客陸府」成為朋友圈中最賓至如歸的待客之道。

豪宅建商雙橡園開發，以「雙橡園V1特區」主打豪宅3.0頂級私宅服務，除自建物業管理公司，還邀請廚師團隊進駐社區的星空會館，提供一日六餐服務。每個月在健身房、杜比劇院、星空會館等使用次數超過2000人次。

年假天數延長，讓公設的預約使用更是滿到三月；像是過完年一定會使用的健身房，以及可以看院線強檔片、可轉換成KTV模式的杜比劇院等，業者表示，豪宅公設一定要實用

，還要積極提供貼心服務，才有豪宅3.0頂級私宅服務價值。

豪宅社區豐富且兼具隱私性的公設規劃也在連假期間迎來大量人潮，如久樘開發旗下「久樘香坡」社區，連假期間親子電影院預約組數激增，社區公設有專人定期清潔消毒，且人員出入可控，相對公共場合更加安全，因此吸引不少住戶積極使用。

甫落成的「總太美樂地」，住戶已陸續入住，社區公設針對家庭、自住族群規劃三大主題：音樂、樂活與運動共26項豐富公設，由於寒假延長效應，多數學童在家時間延長，社區內運動類型公設成為人氣夯的區域；包含150公尺PU跑道、兒童直排輪道與兒童足球場等，未來可充分滿足親子運動需求。

總太地產表示，未來也會針對「美樂地」社區內豐富公設規劃活動、體驗課程與說明會，帶領住戶深入了解社區公設空間，幸福相聚作伴。

(中時 )