大陸各地稍早因武漢疫情管制人員進出，導致今（10）日起因應復工需達到一定的人力水準要求，嚴重缺工下，已經有地方政府提出「全員動員參與企業復工方案」公告，針對6類身份的市民參與復工。

面對大陸武漢肺炎疫情後的第一波復工，將有大量的人力需求出現，卻因為過去兩週內大陸各地疫情持續升溫而造成封城與半封城狀態，已經回鄉的無法返回工作崗位，甚至想離開家鄉省份也出不了境，為解決人力短時間無法回到原崗位上，嘉興市人民政府已經發布《嘉興市全民動員參與企業復工方案的通知》，號召全市有勞動能力的人都投入復工行列。

嘉興市人民政府發布《嘉興市全民動員參與企業復工方案的通知》，顯示人力缺口非常嚴重。（圖／讀者提供）

嘉興市政府的復工大潮動員對象有一共分6大類，只要符合春節期間未離開嘉興且14天內無流行病學史的健康人員，在共享員工、彈性員工、鐘點工等多樣形式參與，都是這波動員對象。包括1.所在企業尚未開工的企業員工。2. 機關事業單位幹部職工。3. 各級國有企業幹部職工。4. 大學生、職業技術院校學生。5. 有工作能力的退休人員。6. 城鄉自由職業者。

一位昆山的台對此表示，這個做法就是鼓勵退休人員再回來工作，也鼓勵留在城內的大學生出來打工，這樣的臨時工可能會違背現在社保、勞保等制度，不過，當下之急是先搶到人來達到開工條件，公司要真開工了才能有資金與貨物的流動。

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(中時電子報)