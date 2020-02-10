武漢肺炎疫情蔓延，做好防疫工作至關重要，在美國的愛達荷州（Idaho），就有小學老師為了倡導「洗手的重要」，拿了5片吐司到班上做實驗，結果發現用肥皂洗手的殺菌效果相當驚人，遠遠勝過用酒精消毒液來清洗。

這名任職於愛達荷州瀑布小學（Falls Elementary School）的老師嘉菈麗（Jaralee Metcalf），去年11月帶了5片白吐司到班上，先讓手部清潔程度不同的小朋友分別觸碰這幾片吐司，再將它們放進保鮮密封袋中，進行長達1個月的觀察。

5片吐司中，第1片是在沒有人觸碰下，直接裝進夾鏈袋；第2片則是讓沒有洗過手的小朋友觸摸；第3片是用肥皂、水洗過的手觸摸；第4片則是用酒精消毒液清潔過的手觸摸；第5片則是放置在教室的筆記型電腦上，再收進夾鏈袋。

經過1個月過後公開實驗結果，只見碰過電腦的土司表面發霉、變黑程度最為嚴重，幾乎呈現一片黑；接著是沒有洗手，用髒手直接摸的土司，表面一半以上呈現發霉；再來是使用酒精消毒液後觸摸的土司，表面出現一塊面積很大的黑色霉斑；讓人驚訝的是，用肥皂洗過手再摸的土司，竟然跟沒有人碰觸過的土司一樣，沒有發霉的跡象。

這位老師事後在臉書說明，由於當時正逢美國流感高峰期，做實驗的目的，是希望能傳達給小朋友勤洗手的觀念。

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(中時電子報)