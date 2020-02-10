【現場直播】實名制第2波口罩分配 指揮中心20：00召開記者會｜2020.02.10

(20:00更新)針對口罩分配，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制實施五天以來，產量提升，現在預估每天產量超過420萬片，百分之65會用在醫療院所，整體都以醫療院所為主，現在醫院配足15天的安全庫存量，最短也要有7、8天庫存量；診所部分，會配一周的量，平時維持3、4天，對於化療、免疫病人都會補足，而診所計算方式都是以內部所有人員都計算在裡面，執登醫師用五片做計算，一天供10片，洗腎人士也有7天的量，今、明2天會送出350萬片到衛生局，最少會讓診所裡都存有3到4天的安全存量，醫院則有7天，若是量夠，會增加發放，另外，陪病人員盡量別到藥局去拿。

醫療整備官羅一鈞表示，基層診所的執登醫師，一位一天配10片口罩做計算。考量量有增加，所以優先提供給洗腎病患、癌症放、化療患者。

醫療口罩用越久過濾效果越好？羅一鈞澄清，有違一般學理，有待商榷。

日產量1000萬片何時達標？羅一鈞回應，就實名制的部分，可以透過數據了解誰有買到口罩，分析數據後可以了解誰是高風險，經濟部認為日產1000萬片會在2月底到3月初達到，但現在每周應該都可以看到產能逐漸提升的好現象。

(中時電子報)