台中市府感謝日本鳥取縣參展2020台灣燈會，促成雙方城市的藝術文化交流。（盧金足攝）

2020台灣燈會主展區8日隆重開幕，繼「鳥取縣漫畫王國」點燈儀式，日本鳥取縣議會議長藤繩喜和10日正式拜會台中市政府，由副市長令狐榮達代表接見，令狐榮達感謝日本鳥取縣參展2020台灣燈會在台中，促成雙方城市藝術文化交流。

令狐榮達說，雙方城市交流超過20年，2018年11月締結為友好城市，去年10月市府團隊前往鳥取縣，參加「探索自行車嘉年華」，活動非常成功，對彼此的觀光、文化、體育等方面具有相當程度的助益。今年鳥取縣來台在「國際友誼燈區」設立知名的漫畫燈飾「鳥取縣漫畫王國」，更加深雙方交流。

藤繩喜和感謝市府團隊對鳥取縣設展的支持，非常榮幸能在台中展出，他還邀請市府團隊參加今年8月14日的鳥取傘季，這項活動是該縣市最大規模的節慶活動，每年吸引超過20萬的遊客前來，屆時將有競賽獲獎團體精采的演出。

祕書處表示，鳥取縣以「漫畫王國」聞名，這次國際友誼燈區展出的「鳥取漫畫王國」花燈，結合三位鳥取縣出身的漫畫家作品，包括水木茂《鬼太郎》、谷口治郎《遙遠的小鎮》及青山剛昌《名偵探柯南》，花燈呈現鳥取縣的特色風情，歡迎民眾來燈會主展區后里森林園區與馬場園區參觀。

(中時 )