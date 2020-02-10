因應教育部宣布高中以下學生延後至2月25開學，台灣大哥大為協助孩童在家上網自學，10日表示，從11日起到2月24日，將針對台灣大既有月租型用戶中，6～12歲孩童提供上網免計流量優惠。

此外，台灣大旗下行動影音、閱讀服務的myVideo、myBook，也分別精選適合孩童觀賞的親子旅遊節目，以及兒童文學與繪本等免費學習資源，讓孩童在家自學時光持續汲取新知，學習不間斷。

面對延後開學，許多家長都擔心孩子學習突然中斷，開學後可能會出現課業銜接問題。為此，台灣大表示，將運用數位力量幫助孩童在家上網自學，提供為期兩個禮拜的「上網量到、不降速」優惠，開放台灣大既有月租型用戶門號登記者為6～12歲孩童、或是6～12歲孩童之二等親（父母、祖父母、兄姊），可直洽全台myfone直營或加盟門市，或上台灣大官網「安心陪伴行動」網頁申辦。

台灣大表示，孩童在家上網自學期間，無論是哪一家電信用戶，只要免費下載myVideo APP並註冊會員，即可透過台灣大myVideo免費收看優質節目，包括適合闔家觀賞的親子旅遊節目《MOMO小玩家》、適合2～12歲小朋友欣賞的歌舞才藝表演節目《寶貝新樂園》，以及啟發孩子做菜樂趣並同時可以學習英文的《做菜ABC》等。

myBook也提供「親子小學堂」14天免費體驗，不分電信用戶，民眾可在全台myfone門市、或台灣大官網直接掃瞄QR code，登入帳號完成兌換後，即可透過myBook網頁版或APP，免費下載閱讀超過200本故事書及繪本，包括兒童文學《超馬童話大冒險》系列、教育新知《108課綱升學關鍵字》系列，還有100多首動畫繪本、兒童美語和童謠等有聲內容等。免費序號數量有限，送完為止。

另外，台灣大也歡迎民眾也可以參與「幸佳慧公益募書計畫」，3月底前至momo書店認購幸佳慧五本繪本，活動結束後將送至全台灣各小學，認購人可另獲得幸佳慧《親愛的》myBook電子書序號。

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