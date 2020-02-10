大陸新冠肺炎疫情肆虐，美妝品專賣店莎莎國際10日公布，因應目前肺炎蔓延情況，為保障員工及顧客安全，加上考慮到現時顧客消費需求減低，旗下香港及澳門20家莎莎分店及1家La Colline專門店已暫時停止營業，屯門卓爾居分店，將於2月17日起暫停營業。總計暫停營業分店家數達21家，至於何時恢復營業，莎莎表示將另行通知。

香港信報報導，莎莎國際指出，將根據業務需求採取靈活彈性的人手調度，將受影響分店的員工安排至其他分店工作。同時，採用輪班制形式，減少值班員工人數，控制成本。

(工商 )