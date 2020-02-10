疫情影響 莎莎暫時關閉港澳21家分店 19:232020/02/10 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫情肆虐，美妝品專賣店莎莎國際10日公布，因應目前肺炎蔓延情況，為保障員工及顧客安全，加上考慮到現時顧客消費需求減低，旗下香港及澳門20家莎莎分店及1家La Colline專門店已暫時停止營業，屯門卓爾居分店，將於2月17日起暫停營業。總計暫停營業分店家數達21家，至於何時恢復營業，莎莎表示將另行通知。 香港信報報導，莎莎國際指出，將根據業務需求採取靈活彈性的人手調度，將受影響分店的員工安排至其他分店工作。同時，採用輪班制形式，減少值班員工人數，控制成本。 (工商 ) #分店 #莎莎 #暫時 #莎莎國際 #顧客 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》防疫大戰 疑似武漢病患頑抗 陸鐵腕集中 22:582020/02/08 國際 這東西被當口罩搶 店員傻眼：小姐妳還好嗎 00:112020/02/09 生活 工商社論》且戰且走的川普連任之路，暫時解除危機 04:092020/02/09 財經要聞 寶瓶星號中午已離港 但暫時無安置處 14:122020/02/09 生活 家樂福東興店租約到期 3月8日熄燈 15:252020/02/09 生活 UNIQLO、無印大陸分店半數以上停業 17:072020/02/09 財經 新光三越防疫大作戰 從小處做起讓顧客安心 15:012020/02/10 消費 寶瓶星號安置基隆港 中國籍船員暫時不能下船 14:512020/02/10 生活 瓦城1月營收破5億 年增48.69％創單月新高 19:112020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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