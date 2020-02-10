新冠肺炎疫情持續延燒，中國宣布四大直轄市包含北京與上海封城。不過，美國經濟數據良好與重要公司財報數據表現優於預期，推動上周亞股表現。根據彭博統計，外資資金流向至2月8日止，多數亞股由流出轉為流入，吸金王由南韓拿下，獲得資金淨流入7.6億美元，其次為印度的4.5億美元，台股則獲得0.8億美元的淨流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管肺炎疫情持續擴散，加上美股7日全面下挫，使得亞股10日全線下滑，然上周護盤基金進場，預期波動不至擴大，但操作面將以選股為主。後市宜持續關注疫情變化，目前多數歐美主要電子大廠展望正向，預期台股主要供應鏈或可優於指數表現，惟鑑於疫情擴大，是否引發終端消費下修，將成為關鍵。

周俊宏指出，回顧2003年SARS對市場的影響，台股跌幅相對嚴重，6日累積跌幅達13％。不過，在疫情結束後，股市1個月後漲8.6％、3個月後漲16.4％、6個月後漲21.5％，因此本次疫情對市場應屬短暫性影響。

此外，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與筆電皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8,000萬部，相關廠商有望淡季不淡。

至於選股，周俊宏認為，可針對本季營運較不受疫情影響的族群，如記憶體、矽晶圓、筆電，以及2020產業展望正面者，如伺服器和電動車，逢低布局。

(工商 )