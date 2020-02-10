新冠肺炎疫情帶動民生清潔劑防疫，相關原料廠和益（1709）、和桐（1714）及磐亞（4707）營運有望受惠加分。其中，和益因年假影響，1月營收7.71億元，月減6.67％，但較去年同期成長24.23％；至於磐亞1月營收1.32億元，月減20.01％，年減12.82％。

和桐旗下化學品包括LAB、LAS/AES（醇醚磺酸鹽）等，其中，3套LAB設備年產能約35萬、居全球第二大。LAS/AES磺化類產品應用在民生液體清潔劑，人均所得成長，液體清潔劑取代粉體，因此建立菲律賓LAB/LAS據點，及墨西哥物流中心，爭取印尼、非洲等具人口紅利市場商機。

和益產品包括烷基苯、壬酚，烷基苯年產12.5萬噸，壬酚年產4萬噸；目前兩岸營收占比各約23％、24％。烷基苯為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之上游原料，因疫情擴散，增添價格支撐。

有鑑大陸在壬酚產品進口課徵5％關稅，加計反傾銷稅相關稅賦成本約一成，和益與長春合作於大陸常熟建置壬酚廠產線，強化內需耕耘。

磐亞的非離子界面活性劑需求也因可應用在民生清潔、工業等用途，成為市場關注焦點。磐亞非離子界面活性劑年產3.6萬噸，營收比約8成 ；108年前三季營收12.42億元，毛利率7.8％，營業淨利0.25億元，稅後盈餘2.18億元，年增7.14％，EPS 0.76元。

(工商 )