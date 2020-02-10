新冠肺炎疫情擴大、油價續跌走軟，衝擊塑化交投冷清，最新石化上游原料現貨報價全面持續走弱。其中，丙烯大跌90美元，跌幅1成；丁二烯、乙烯下挫60美元、30美元，跌幅3～6％，苯價走跌12美元。

影響所及，在乙烯、苯價成本支撐趨緩下，EG、SM最新現貨報價下挫60美元、52美元，跌幅10.22％、5.86％；PTA也隨PX下滑26美元，持續走軟42美元，跌幅6.72％。台塑化（6505）、南亞（1303）、台化（1326）、東聯（1710）、中纖（1718）、國喬（1312）及台苯（1310）營運添壓。

分析師表示，受疫情影響節後終端工人返工大概率出現延遲，進而影響短期需求，而油價下跌造成成本支撐減弱更是塑化行情偏弱運行重要因素。

伴隨大陸封城、區域管制範圍持續擴大，化工廠庫存正在快速累積，加上汽車運輸遇到一定困難，且化工品不能露天保存，因此如果運輸條件不能得到改善，勢必衝擊庫容問題減產的可能。

此外，聚酯產業鏈持續三年的高景氣週期即將過去。隨著新裝置的陸續投產，PTA及MEG正在從供需平衡過渡到產能過剩。即使沒有疫情的發生，聚酯原料也會陸續進入弱勢下跌的階段，此次疫情只是進一步加劇了供需矛盾。

至於SM也因下游需求乏力，上游降負荷，庫存仍將繼續累積，預期短線仍將呈現弱勢運行。

不過，隨著價格大幅下跌，市場悲觀和恐慌情緒逐步兌現，報價續跌向下空間也將逐步收窄。目前大陸部分企業已調降負荷操作率，減輕自身庫存壓力，下游則等待疫情好轉及政府的複工許可。

(工商 )