曾國城劇中為外遇Albee的丈夫，許瑋甯、王琄、姚坤君則上演「復仇者聯盟」。（圖／彭子桓攝影）

曾國城攜手許瑋甯、王琄、姚坤君以及范乙霏（Albee）主演舞台劇《我的大老婆》，其中許瑋甯首次演出舞台劇，劇中演出一哭二鬧三上吊的過氣影后，她直呼很有挑戰性，因為角色設定和私下個性完全不同。而曾國城則一人分飾三角演出三位女主角的老公，同時又有小三范乙霏，忙碌婚姻生活讓他笑喊：「當然心裡交瘁。」

姚坤君劇中是一位生活無趣的出版社主編。（圖／彭子桓攝影）

許瑋甯演出過氣影后，與自己個性天差地遠。（圖／彭子桓攝影）

35歲的許瑋甯戲中老公外遇，戲外她和攝影師劉又年戀情穩定，去年底被爆低調祕婚後曾出面澄清：「如果結婚了，會在對的時間點分享喜訊。」但也大方表示，雙方是以結婚為前提交往。這次在新戲中預先飾演人妻，她坦言有幻想過婚姻生活，但目前活在當下最為重要，而堆在大陸工作的男友近期因武漢疫情無法赴陸，兩人也意外多出不少時間相處。

許瑋甯和男友穩定交往，演出人妻順變預習婚姻生活。（圖／彭子桓攝影）

曾國城目前手上有六個主持節目，但一直都期許自己一年拍一檔戲的他今年也排除萬難參與該劇，《我的大老婆》劇情描述三位姐妹淘（許瑋甯、王琄、姚坤君 飾）分別來自不同家庭、職業，擁有不同性格，而她們的共同之處，卻是同時在婚姻上面臨瓶頸，三人的丈夫（曾國城 分飾三角）都在正常的婚姻關係外，各自發展出了另一條的出口，於是三位女性同胞決定在同病相憐之際，連成一氣，聯手抓出幸福危機的真兇。將於5月29日起，國家戲劇院、高雄至德堂、臺南文化中心登場。

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(中時電子報)