菲律賓禁航台灣班機？外交部否認 19:272020/02/10 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部發言人歐江安(外交部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外媒報導菲律賓將臺灣列入禁航名單， 對此，外交部發言人歐江安表示，根據外交部掌握資訊，媒體所報導菲律賓將臺灣劃為中國疫區，並將臺灣列入禁航名單的相關消息並非正確。 她說，本案由於涉及菲方的規定，建議可直接洽詢菲律賓的駐臺代表機構（MECO)做澄清說明。 ＃菲律賓 ＃外交部 (中時 ) #菲律賓 #外交部 #報導 #禁航 #臺灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號台婦女確診！送日醫院治療 女兒求助外交部 11:092020/02/06 政治 WHO稱我「台北及周圍地區」 外交部：嚴正抗議 11:362020/02/06 政治 稱我國為台北及周遭 外交部：WHO又在哈囉？ 17:052020/02/06 政治 因應武漢肺炎疫情 外交部：暫停港澳申請臨時入境 12:142020/02/07 生活 2020華南銀行「臺灣之美-鳥影尋蹤」全國攝影大賽起跑 21:302020/02/07 財經 WHO擬邀我參加疫情會議 外交部：續爭取完整機制 14:472020/02/09 政治 美國務卿龐培歐友我演說 外交部：已引起關切 14:582020/02/09 政治 WHO將台灣置於中國大陸疫區 友台國家關切要求更正 16:522020/02/09 政治 疫情會議 WHO鬆口邀我視訊參與 04:102020/02/10 生活新聞 美國務卿演說挺台 外交部感謝 04:102020/02/10 兩岸要聞 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 最新民調公布 罷免韓國瑜將成真！？ - 政治 李登輝喝奶嗆到住院....網反應竟一面倒！ - 政治 為何要干擾罷韓連署？韓粉吐四大理由回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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