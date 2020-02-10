外媒報導菲律賓將臺灣列入禁航名單， 對此，外交部發言人歐江安表示，根據外交部掌握資訊，媒體所報導菲律賓將臺灣劃為中國疫區，並將臺灣列入禁航名單的相關消息並非正確。

她說，本案由於涉及菲方的規定，建議可直接洽詢菲律賓的駐臺代表機構（MECO)做澄清說明。

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(中時 )