新冠肺炎疫情持續擴大，菲律賓即日起禁止台灣人入境，恐直接衝擊航空公司載客率，華航、長榮、台灣虎航統統受到影響，至於即將開航宿霧的華航跟星宇航空，如果此禁令持續，恐也考量客源不足，被迫取消或暫緩。

目前台菲間的航點包括馬尼拉、宿霧、長灘島、公主港等，有華航、長榮、台灣虎航、菲航、宿霧太平洋、亞航，每月座位數約28萬、旅客約22萬，甚至每天直飛台北－阿姆斯特丹的荷蘭皇家航空，延伸段都有飛馬尼拉。

根據菲律賓媒體報導，菲律賓衛福部副部長杜明戈（Eric Domingo）10日表示，為了遵循「一個中國」政策，台灣也跟進陸港澳居民，被列入禁止入境的範疇。

菲律賓政府為防範新冠肺炎疫情，已禁止中港澳旅客與21天內曾去過中港澳的外籍旅客入境，台灣旅客申請菲律賓紙本簽證時須備妥21天內的出入境證明，不論是紙本簽或電子簽，均可向移民署申請備妥供查驗，不過今日禁令再度擴大，包括台人也無法入境。

航空業者表示，雖然不是像台義間直接斷航，但拒絕台人入境，將嚴重衝擊客源，等於有開航的業者，都要面臨沒人有資格搭的壓力，減班、甚至取消航線都是沒辦法的事，這也嚴重衝擊兩地航班，已讓航空業者雞飛狗跳。

至於預備開航航點，包括華航、星宇都要開航宿霧，如今也恐面臨沒人搭的壓力，開航暫緩或取消勢在必行。

雖然外電已經報導此事，不過到目前為止，國內航空業者仍表示在瞭解當中，確認消息來源，菲律賓駐台辦事處（MECO）則尚未證實此事。

(中時 )