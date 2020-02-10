遠雄建1月營收近36億元 年增二倍 19:302020/02/10 工商 蔡惠芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠雄建（5522）受惠2019年底出售新北市新莊32.2億元土地完成入帳，使得2020年一月營收飆高，單月近36億元、年增二倍。 遠雄建最新出爐的一月營收達35.95億元，創下近十個月最大量，年增率達200.03％，表現令人驚豔。 遠雄建協理程澤昕表示，主要是去年11月以32.2億元的價格出售新莊副都心上千坪土地給四零四科技公司，所挹注的營收貢獻；不過由於是處分閒置土地，因此獲利僅5,800萬元，對於EPS貢獻，相對有限，僅0.07元，預計今年第一季認列。 (工商 ) #遠雄建 #月營收 #二倍 #出售 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 化工業轉行修重機 月營收20萬 04:102020/02/06 地方新聞 新北成立教育防疫小組 今年畢業典禮全數延期 15:512020/02/06 生活 奇力新1月營收月減6.97％ 16:102020/02/06 財經 宏達電1月營收 4.8億元歷史次低 18:392020/02/06 財經 新北市消防局萬里分隊新廳舍動土 侯友宜主持開工儀式 02:592020/02/07 生活 公主號遊跡全面消毒 侯友宜：新北市一定會做在前面 14:122020/02/07 政治 侯應邀美商會演講 談三軸心翻轉新北市 14:412020/02/07 政治 防疫保衛戰！台灣夏普捐空氣清淨機予新北市政府 17:262020/02/07 財經 好方便！新北路邊停車費11日起可透過eTag繳費 15:282020/02/10 生活 板橋大觀路強拆4連棟違建 闢建平面停車場 17:342020/02/10 社會 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。