遠雄建（5522）受惠2019年底出售新北市新莊32.2億元土地完成入帳，使得2020年一月營收飆高，單月近36億元、年增二倍。

遠雄建最新出爐的一月營收達35.95億元，創下近十個月最大量，年增率達200.03％，表現令人驚豔。

遠雄建協理程澤昕表示，主要是去年11月以32.2億元的價格出售新莊副都心上千坪土地給四零四科技公司，所挹注的營收貢獻；不過由於是處分閒置土地，因此獲利僅5,800萬元，對於EPS貢獻，相對有限，僅0.07元，預計今年第一季認列。

(工商 )