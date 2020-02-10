男子雙人團體JADE由平均30出頭的樂手嘟嘟、AJ所組成，曾與林宥嘉、艾怡良、謝震廷、吳青峰合作，兩人自去年初出道以來在樂團界受到注目。發行的首張創作專輯《NEMO》，講起兩人組團的淵源，嘟嘟和AJ笑說要感謝兩人共同的音樂朋友謝震廷，當時因為合作拍攝謝震廷的COVER系列影片，讓謝震廷意外當起「媒婆」牽起兩人的緣分。

嘟嘟表示：「我們是在拍攝謝震廷的影片時認識的，當時AJ是震廷的鼓手，而我是導演。本來其實只想找AJ來幫我錄音，後來決定組團是因為想做一組台灣少見的組合。」兩人因為年紀相仿加上個性、喜好也都相近，組團兩年以來幾乎沒有吵過架，彼此感情好到像是兄弟手足般，嘟嘟笑說：「AJ是個個性很可愛的大男孩，當初正式說要一起做音樂的時候，他還害羞地擁抱一下我跟老闆，煞有其事地說『接下來多多指教』！印象很深刻。」

坦言自己討厭把任何小動物養在密閉空間中的嘟嘟表示：｢水族箱不可怕，總覺得可怕的是人。」不諱言這首歌的描述有某些自己成長的模樣的嘟嘟表示：｢因為從小跟爺爺奶奶住，因為長輩對於演藝圈五光十色不放心，總覺得不適正當職業，所以直到現在回奶奶家她還是不停叫我找工作！」

〈玻璃屋〉同樣道出鼓手AJ的心聲，他表示：｢因為自己的爺爺是醫生，堂兄弟們都上明星學校，基本上家訓就是萬般皆下品 唯有讀書高！」問AJ走演藝圈這條路有無歷經家庭革命？他表示：｢一直以來，其實跟家裡的關係就不是很好，而選擇從事音樂工作也可以說是賭氣，到27歲以前，基本上家人不認為我是有個正當工作。不過隨著過了30歲，也闖出一番成績，家人也漸漸釋懷放心了。」

JADE去年出道並推出專輯。（愛貝克斯提供）

(中時 )