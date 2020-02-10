新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情不斷升高，多國紛紛宣布禁止中國旅客入境。據菲律賓媒體報導，菲律賓衛福部副部長多明戈（Eric Domingo）10日表示，為遵守「一個中國」政策，台灣旅客也會遭到禁止入境菲國。菲律賓駐台機構（MECO）今日隨即澄清，並未禁止台灣人入境。菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）也就上述造成混淆的說法向我外交單位表示歉意。

菲國多間媒體今日引述多明戈說法報導，稱據世界衛生組織（WHO）標準，「台灣也屬於中國」，因此將堅持「一個中國」政策，禁止台灣旅客入境。在此之前，菲律賓上周已頒布旅遊管制措施，宣布禁止中、港、澳旅客入境。

外交部發言人歐江安同日稍晚回應，據外交部掌握資訊，菲律賓將台灣劃為中國疫區、並將台灣列入禁航名單的相關消息「並非正確」。MECO方面則表示，衛生部的發話並非菲國官方立場，僅是基於WHO的政治分類，目前並沒有針對台灣實施旅遊禁令。

(中時 )