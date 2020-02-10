汎德永業（2247）自結1月合併營收27億元，與去年同期相較減少24.71％。汎德永業表示，1月適逢農曆春節假期，工作天數減少影響新車銷售與維修保養業務表現，預期2月起即可逐步恢復。另針對新型肺炎疫情，汎德永業表示將密切注意疫情的影響程度，適時調整營運模式。

汎德永業指出，農曆春節前後本為傳統銷售淡季，但相較於去年農曆春節（2月）期間，1月新車銷售情況仍較去年春節期間成長，主要由於旗下BMW與保時捷產品線漸臻完整齊全，除去年第四季新發表的BMW X1、1系列房車118i、3系列房車320i M Sport等銷售數字亮眼外，近一年多來陸續改款或發表的BMW休旅車X4、X5與X7亦持續熱銷，此外，亦與保時捷主力車款Cayenne Coupe改款新車部分延後到1月交車有關。

汎德永業表示，汽車維修保養業務1月同樣受到工作天數減少影響下滑，預期2月起即可逐步恢復，在新車銷售動能持續成長帶動下，售後服務需求將持續攀升，全年維修保養業務可望維持穩健成長。

(工商 )