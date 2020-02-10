目前桃園機場的自動通關系統已更新，暫時不開放外籍人士與有陸港澳旅遊史的旅客使用。（陳麒全攝）

目前桃園機場的自動通關系統已更新，暫時不開放外籍人士與有陸港澳旅遊史的旅客使用。（陳麒全攝）

目前桃園機場的自動通關系統已更新，暫時不開放外籍人士與有陸港澳旅遊史的旅客使用。（陳麒全攝）

新冠肺炎NCP疫情延燒，中央疫情指揮中心目前依據現況，管制有陸港澳旅遊史旅客居家檢疫，旅客入境台灣時，都要詳查旅遊史，確定最近14日是否有陸港澳的旅遊史，有讀者爆料9日晚間9時許開始，桃園機場第二航廈入境自動通關系統前，有大排長龍等侯查驗的情況，移民署表示，因新的管制措施，需要系統更新併入旅遊史資料，所以先暫停使用片刻，目前系統已經完成更新。

國境事務大隊表示，因新冠肺炎NCP疫情延燒，中央疫情指揮中心每日會有新的入出境管制措施，移民署在接獲新的指示之後，除了會通令全台各地的入出境單位，也會更新自動通關的電腦系統資料，目前桃園機場的自動通關系統已不開放外籍人士使用，而本國旅客在入境時，也會根據系統資料，詳查旅客是否最近14日內有陸港澳的旅遊史，須要進一步居家檢疫。

國境事務大隊強調，目前電腦系統資料已經更新，旅客在入境時會一併查核旅遊史，陸港澳旅客在入境時，從登機門的健康聲明書收取，體溫初步檢測，到防檢局的體溫檢測站，到最後的入境證照查驗台，由移民署為防疫把守最後一關。

對於9日晚間旅客在桃機二航廈大排長龍等候使用自動通關的情況，國境事務大隊表示，因9日晚間8時至10時，是第二航廈旅客入境高峰的時段，根據旅運量預報有4936人在這時段入境，由於系統在更新資料期間，需要查核每一位的旅客的旅遊資料，無法一次讓多人同時使用，陸港澳入境的旅客目前已管制使用自動通關系統，需使用人工櫃台，讓移民官查驗每一位入境旅客是否確實填寫相關入境資料，所以才會造成排隊現象，當時移民署也在現場增派人力引導旅客，目前電腦系統已完成全面的旅遊史資料更新，自動通關系統也恢復以往使用的快速便利性，移民署國境事務大隊也感謝旅客為了防疫等候的諒解。

(中時 )