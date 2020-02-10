總統蔡英文今（10）日前往桃園出席「2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇」時指出，台灣即將和日本、韓國、美國等主要國家同步進入5G時代；她指出「智慧城市」的科技應用，例如因應武漢肺炎疫情，可透過網路應用程式，讓民眾可以收到最正確的資訊，並即時查到附近藥局的口罩存量，對於防疫物資的調節以及城市治理提出更多新的解決方案。

蔡英文致詞時指出，「智慧城市」最大的意義就是用科技解決市民的需求，帶動城市的發展，最好的科技，不只是最高的科技，也應該是最「好用」的科技。她說，透過視訊科技的應用，新住民、移工朋友的需求，可以即時的被翻譯、被了解；在桃園的青創基地，也透過AR、VR跟無人機、無人車的產業聚落群聚，加速創新的進程，希望桃園市在智慧城市上的成果，可以推展到其他城市，帶動整個國家的進步發展。

過去3年多來，台灣持續邁向「數位國家、智慧島嶼」的目標，蔡英文說，未來會持續打造更完備的寬頻網絡基礎建設，消除城鄉的數位落差，提供更平等的數位機會，讓更多元的社會族群，都有機會發聲，參與公共政策的討論，同時也投入資通安全建設，讓數位國家的建設成果，能得到安全的防護。

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(中時電子報)