武漢肺炎持續延燒，全台人心惶惶，也因此爆發口罩搶購潮等亂象，民眾黨立委邱臣遠表示，不只「口罩之亂」，在防疫資訊的揭露、後續紓困方案的提出等，他認為政府都還有持續進步的空間。因此他也提出資訊公開化、產業紓困與財政透明化三點建議，希望維護民眾福祉。

邱臣遠說明，首先的資訊公開化指的是目前許多資訊都流於片段式，並不完整，政府應該建立一個資訊透明化的防疫平臺網站，將工廠每日生產口罩數量、全台各地配送的時間、藥局供貨的地點、政府因應對策進度等資訊都應系統性地揭露，讓民眾免於活在恐慌之下。

產業紓困則是因為肺炎影響，邱臣遠提到例如觀光業、旅遊業、服務業、製造業等所面臨的影響衝擊甚大。尤其是中小企業比起其它大企業，資本數額較少，有可能扛不住這波疫情、影響勞工生計。他認為政府應先統計、評估各產業的預計虧損情形，再制定出紓困方案。

最後是財政透明化，邱臣遠建議，防疫的安全維護、疫苗研究、產業紓困、勞工經濟援助等所需要的防疫支出，不論是動用第二預備金、編列特別預算、動用國庫還是舉債等財政政策，「應攤開在陽光下讓民眾檢驗」他也相信只要政府清楚說明規劃目的，民眾都能給予最大的支持。

邱臣遠強調肺炎爆發至今「民眾恐慌、不安的情緒，我都感同身受」，並承諾將與民眾站在同一陣線，監督政府降低本次疫情帶來的影響。

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(中時電子報)