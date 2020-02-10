原是美髮部落客的母親，因生病而沒了頭髮，當小女孩祖麗紮著一頭整齊髮型出現時非常開心，三人家庭也開心迎來母親出院的時光。（摘自索尼影視動畫公司Youtube）

奧斯卡頒獎典禮落幕，獲得最佳動畫短片獎的《Hair Love》，由曾是美式足球員的導演馬修．切爾瑞（Matthew A. Cherry）執導，以一位父親為女兒梳髮的日常小事，繫起家庭親密情懷。繼已故NBA球星布萊恩後，切爾瑞成第二位獲得奧斯卡最佳動畫短片獎的運動員，他感性表示，「這個獎項獻給柯比，希望我們人生第二階段都能像他一樣精采。」

身兼編導二職的切爾瑞，曾受外媒採訪提及《Hair Love》創作靈感，他說，「許多黑人父親早在網路上分享為女兒編綁頭髮的過程，但只要我分享他們的影片，許多人都表現得很反常，好像當爸爸與孩子一起總會發生甚麼事，或是需要獲得額外的獎勵，但媽媽卻理所當然似的。」

切爾瑞表示，作品無疑是表現現代黑人家庭的好機會，也能為主流印象中的黑人父親平反，「在主流媒體中，你會認為黑人父親永遠不在小孩身邊，我希望利用動畫建立一個黑人家庭，讓大眾沉浸在角色故事中，就像大家喜歡《可可夜總會》和《海洋奇緣》一樣。」

在《Hair Love》中，小女孩祖麗迎來日曆圈起的特別日子，滿心期待的跟著部落客美髮影片的步驟，試圖打理頭髮，結果卻一蹋糊塗。心急的父親，將祖麗蓬鬆的捲髮視為擂台上的怪物，拿著梳子節節敗退，一度想放棄的他，卻從部落客影片奇蹟似的帶來幫助。

原來部落客正是祖麗的母親，這也讓祖麗的父親能在熟悉的聲音中，一步步為女兒紮起髮型，最終與祖麗一起到醫院，探望因生病失去頭髮的妻子。不到7分鐘的動畫短片，完整呈現祖麗一家的真摯情感，令人動容。製作公司索尼影視動畫去年將全片張貼在Youtube上，創下超過一千萬的觀看人次。

此外，切爾瑞也在獲獎致詞中表示，希望透過《Hair Love》，讓黑人髮型議題獲得關注，在美國各州推行禁止種族髮型歧視的法案。因日前有一名黑人高中生，遭學校威脅如不剪去辮子，就不得參加畢業典禮，《Hair Love》此回也邀請這名高中生一同參加奧斯卡頒獎典禮，讓更多人了解他的故事，促進平權。

(中時 )