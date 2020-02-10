英國英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）今天表示，英國境內新增4起2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例，使英國確診病例總數達8例。新增4起病例皆曾與確診患者接觸。

路透社報導，4起新增病例都曾與一名先前在法國確診的英國患者接觸，由正追蹤潛在病例的英國公衛官員確認，這4人感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

目前已知2019新型冠狀病毒疫情在中國造成900多人死亡，另有超過4萬起確診病例，並已蔓延至20多個國家和地區。

(中央社)