英國新增4起確診病例 總數達8例 20:142020/02/10 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）今天表示，英國境內新增4起2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例，使英國確診病例總數達8例。新增4起病例皆曾與確診患者接觸。 路透社報導，4起新增病例都曾與一名先前在法國確診的英國患者接觸，由正追蹤潛在病例的英國公衛官員確認，這4人感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。 目前已知2019新型冠狀病毒疫情在中國造成900多人死亡，另有超過4萬起確診病例，並已蔓延至20多個國家和地區。 (中央社) #病例 #英國 #冠狀病毒 #病毒 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 國際熱門新聞 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 世衛秘書長譚德塞承認肺炎全球大爆發 網抨擊：現在才發現？ - 國際 傳菲律賓為遵守「一中政策」禁台旅客入境 外交部澄清：錯誤消息 - 國際 將入高峰期 武漢恐50萬人染新冠肺炎 - 國際 一夜暴增66例！鑽石公主號新冠肺炎病例數升至136 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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