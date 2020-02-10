華梵大學運用自拍機器人遠距教學平台，於開學後對未及返台的陸港澳學生進行視訊直播授課。（華梵大學提供／葉書宏新北傳真）

華梵大學為讓居家檢疫的港澳生於檢疫期間都能安頓身心並自我精進，提供18名居家檢疫學生每人一台高科技VR眼鏡，讓他們可在房間內體驗虛擬實境遊戲的樂趣；學校並將開設2門線上先修課程供居家檢疫學生選讀，修完課程即發給2800元獎學金，等於餐費全免，鼓勵大家趁「閉關」期間充實自己，勿虛度光陰。

針對教育部宣布明日開始暫緩港澳學生來台，華梵大學也率先引進自拍機器人設備，開學後立即啟動與大陸及港澳地區學生的課程視訊直播教學，學生只需在家以手機開啟微信等通訊軟體APP，即可與本地學生同步修課，和台灣的師生進行雙向互動，學習權益不打折。

配合政府對新冠肺炎的防疫措施，華梵大學已有18名港澳生於8、9日兩天返校，依規定進行14天居家檢疫，一人一室，不能出門。學校特別關心這些孩子的身心健康狀況，動員各單位一、二級主管完成居家檢疫學生全方位照顧方案，要用滿滿的愛及生動有趣的課程，陪伴他們開心的度過這14天。

華梵大學校長李天任表示，由於學生年紀尚輕，又沒有經歷過長時間的獨居生活，如何安頓他們的身心實為當務之急，學校不僅在居住環境上提供良好的空間設備、餐食飲品與生活基本用品，於社群軟體如LINE和臉書上開設「港澳生健康關懷社群」，24小時不間斷的照顧學生的身心健康，還會設法滿足學生的休閒娛樂與學習需求。

李天任說，華梵大學攝影與VR設計學系將提供市價2萬餘元、兼具娛樂與學習功能的高科技VR眼鏡給居家檢疫學生，今日申請，明日領用，由專任教師進行線上操作指導，學生即可在房間隨時戴上眼鏡下載遊戲，親身體驗虛擬實境的真實臨場感，讓獨居檢疫生活大有樂趣，不會無聊沈悶。

除了替學生找樂子，華梵大學也已排妥居家檢疫關懷課表，從明日起開設「紀實影像」與「2D遊戲設計基礎」兩門線上課程，每門課先修18小時，於兩週居家檢疫時間，由攝影與VR設計學系教師透過「自拍機器人」遠距教學平台直播授課，學生只要打開手機連上社群軟體即可修課，和老師雙向互動，修畢任一門課程即由學校覺之教育推廣中心頒給2800元獎學金，開學後繼續修完18小時取得2學分。

其中，「紀實影像」是由授課老師指導學生以手機或網路攝影記錄居家檢疫期間的生活點滴，透過影像紀錄方式思考紀實攝影的技巧與網路媒體的傳播方式，「2D遊戲設計基礎」則教導學生設計線上遊戲。待開學後重返課堂，老師還會個別指導學生完成實作，並在期末舉辦成果展。

李天任強調，由於檢疫期間學生需繳交每日餐費200元，修畢課程獲得2800元獎學金即等同於14天餐費全免，以此鼓勵港澳生於居家檢疫期間自我精進，充實自己。

(中時 )