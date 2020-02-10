儘管亞洲疫情緊張，全球消費品產業最大展「2020年法蘭克福春季消費品展(Ambiente 2020)」仍於7日起一連開展五天；外貿協會邀集老牌樹德、精品獎合昇昌等18家優質廠商成立台灣館參展，共同拓銷歐洲市場，據參展商指出，雖然觀展人潮少一半，但買主優質收獲更大。

德國法蘭克福春季消費品展計來自93個國家、4,635家參展商，展出全球消費品產業最新趨勢，其中有85％參展商來自全球各地、15%為德商，為全球消費品產業最大展；此次貿協台灣館有瀛麗、帝華、王麥、建治、樹德、昱鈞、純慶、鐵碳、聖斌、龍鄉、緯驊、合昇昌、喬宜思、愛達、（吉吉）安成、全日盈、陽新及佳鉅木業等18家。

為加強健康防護，貿協攤位亦備妥酒精按壓消毒機與維他命C發泡錠，要讓參展的台灣廠商健康無疑慮；參展商建治此次參展商品為100% MIT的商用掛衣架及全白精緻餐車，因疫情影響，觀展人潮較以往減少50%，但買主質量卻出乎意料的好，因產品多樣性及客製化能力強，包含德國、西班牙、保加利亞、韓國等新買主均駐足攤位洽談。

樹德企業則帶來全新研發的新商品「折疊式貨櫃收納箱」，新品的外觀新穎、承重可達150公斤，大獲買主好評。包括日本超過400年的W商社即相中下單，並預計下月赴台灣訪廠，而獲台灣精品獎的合昇昌則是首次切入歐洲市場，即獲美國G商總裁青睞，當場採購舌苔刷與身體刷等新品套組，韓國買主亦表達採購1萬隻改變飲品層次的驚奇瓶試售。

(工商 )