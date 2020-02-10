鼎炫-KY（8499）今日公布2020年1月合併營收為新台幣1.61億元，改寫歷年同期新高記錄，今年1月雖受農曆春節假期工作天數較少影響，但旗下雙業務出貨動能良好，帶動1月營收較去年同期成長0.75％。

鼎炫-KY表示，受惠EMI材料出貨表現在客戶備貨需求提升，挹注旗下昆山隆揚廠、重慶川揚廠整體產能稼動率保持一定水準之上，帶動1月EMI材料事業營收比重達7成水準。材料事業於筆電、平板應用領域EMI材料一直保持良好銷售基礎，另持續積極開拓新客戶、切入新應用領域等策略也有所斬獲，開始切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈，未來可望持續帶來成長動能。

衡器事業方面，集團持續推動旗下自有品牌「T-Scale」以及ODM業務於全球地區業務推廣，印度子公司成立後亦已開始少量創造營收貢獻。此外，近期中國地區武漢肺炎疫情蔓延，政府為守護消費者舌尖上的安全與疫情防控，針對農貿市場環境、食品、價格等面向加大監管力道，對於農貿市場規範標準、食品安全追溯、專業數據化管理需求提升，例如江西省市場監管局加速制訂「農貿市場經營管理規範」之地方標準，凸顯政府對於傳統農貿市場升級需求之重視，有望在傳統農貿市場升級趨勢下，創造智能衡器良好銷售環境。

(工商 )