蕭在淦的女兒蕭彩罄分享，父親擅於觀察，例如製作孔雀花燈，從孔雀開屏的動作就能獲得滿滿靈感，紮出維妙維肖的孔雀樣貌。（中華文化總會提供）

現年94歲的蕭在淦，思路清晰且擁無限創意，除了物品以外，也會以社會時事作為花燈素材。（中華文化總會提供）

元宵節前後，明亮的花燈映進每個鄉鎮角落，在新竹則有一位現年94歲的燈藝師蕭在淦，費近80年的時間，只為糊出一盞盞點亮他人心中的閃耀花燈。他將龍、鳳凰、麒麟稱作「人間三奇」，紮出上百隻奇幻神獸，創作能量源源不絕，廣獲花燈獎項肯定，也在燈藝路上從未停歇。

蕭在淦表示，「人間三奇」象徵吉祥，但除了將物糊成花燈外，事件也能成為花燈的素材，如太陽花學運後，他分別糊了5、8、5朵太陽花，象徵年輕人在立法院的585個小時，以燈藝表達社會關懷。

在中華文化總會推出的「匠人魂」系列影片中，蕭在淦分享，現代人所講的話，後代也聽不到，老一輩的人如果離開了，後人看到這些事物才能回憶前人，這就是流傳的意義，留下文物很令他開心。

蕭在淦的女兒蕭彩罄表示，父親一直是手巧的人，各式手工藝都難不倒他，「他小時候看別人糊花燈，自然就學會了，後來從商，有朋友託他幫忙準備花燈競賽，才有花燈創作正式的契機。厲害的是，不管是甚麼東西，他都有辦法紮出骨架，而且作品常常得獎，讓我們很自豪。」

蕭彩罄透露，骨架是花燈最重要的基礎，像是人有骨架才能穿起美麗衣裳，每到元宵節前，都要全家六人總動員為花燈趕工，由父親紮骨架，其他家庭成員張羅大小細節，「小時候有零用錢，父親不會拿去買零嘴，而是買文具材料手作小物，我想父親對燈藝創作的堅持，源自於他喜歡手工藝的心情。」

蕭在淦曾連續3年拿下新竹都城隍廟花燈競賽首獎，也獲贈都城隍廟之寶「金門保障」複刻版匾額。蕭彩罄表示，父親很虔誠，即使元宵節忙得不可開交，仍會年年親手製作花燈到城隍廟祈福，以求平安。

(中時 )