隨著又一批熱騰騰的餐食送到防疫執勤交警的手上，在廣西的台灣青年陳立軒的臉上，露出了開心的笑容。這已經是陳立軒的企業，連續第10天為一線執勤人員免費送餐。

據廣西南寧市委統戰部的微信公眾號訊息，陳立軒是來自台灣基隆的一名年輕創客，在西鄉塘區從事餐飲行業。陳立軒的餐飲店是一家只有幾十名員工的小店。本來計劃春節留邕好好忙一番，想不到遇到了突如其來的肺炎疫情。看到西鄉塘區的一份倡議書後，他馬上參與到防疫工作中來，他認為「共同戰疫，我們也有責任」。

在防疫工作中，他得知交警13大隊在防疫執勤的時候，用餐很不方便，尤其是高速公路的交警大隊，附近沒有吃的，用餐很麻煩。他想著盡一點心力，通過為一線執勤人員送餐的形式給他們打氣加油。

陳立軒說，他們都是前線的英雄，如果大家都不願意付出，那前線的伙伴會更辛苦。他們不見得就是缺我們一點付出，但是他們感覺到心裡暖和，付出就會更有使命感。疫情也給他的餐飲店帶來了很大的損失，但他願意共體時艱。

陳立軒積極面對這場「戰疫」，也以身作則，上班到店組織員工先量體溫，再洗手，然後開始用消毒液擦拭桌椅，不放過每個細節；同時積極研發適合網上銷售的菜品，優化網絡點餐平台，擴大線上銷量，彌補損失。

(旺報 )