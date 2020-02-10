黃姓學生說，能夠到台灣感覺很好，因為在香港除了買不到口罩，連民生必需品都買不到，她原本要在香港準備買一些泡麵帶回台灣，在居家檢疫期間果腹用，但已經買不到。等一下通關入境台灣後，她要先買一些補給品，再居家檢疫。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心10日下午宣布，從11日凌晨0時起，禁止港澳居民（含學生）暫緩入境台灣，將更緊縮兩地人員流通，也再一次的衝擊航空業。圖為國泰航空櫃台，原本該有的辦理登機人潮，目前只剩少數旅客。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心10日下午宣布，從11日凌晨0時起，禁止港澳居民（含學生）暫緩入境台灣，將更緊縮兩地人員流通，也再一次的衝擊航空業。圖為國泰航空櫃台，原本該有的辦理登機人潮，目前只剩少數旅客。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心10日下午宣布，從11日凌晨0時起，禁止港澳居民（含學生）暫緩入境台灣，將更緊縮兩地人員流通，也再一次的衝擊航空業。圖為澳門航空櫃台，原本該有的辦理登機人潮，目前只剩少數旅客。（陳麒全攝）

新冠肺炎NCP疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心10日下午宣布，從11日凌晨0時起，禁止港澳居民（含學生）暫緩入境台灣，將更緊縮兩地人員流通。10日傍晚1名高職生與1名大學生，從香港搭機抵達桃園機場，趕在禁令生效前入境台灣。

日前宣布自港澳入境的旅客，必須居家檢疫14天，中央流行疫情指揮中心最新管制命令已宣布，從11日凌晨0時起，禁止港澳居民（含學生）暫緩入境台灣。10日傍晚自香港飛抵桃園機場的班機，只搭載了68名旅客，其中就有2名香港來台唸書的學生，趕搭最後一天班機入台。

黃姓高職1年級學生認為，台灣禁止港澳居民（學生）入境，從防疫的角度來說，是一個很好的措施，她個人支持這項作法，但是政策宣布的太急，有很多學生還來不及反應，可能只能先待在香港來不了台灣，如果能夠有緩衝時間，可能更理想。有與她連絡的香港在台求學的學生，因為簽證等問題還沒辦好，這學期的學業可能會延期了。

黃姓學生說，能夠到台灣感覺很好，因為在香港除了買不到口罩，連民生必需品都買不到，她原本要在香港準備買一些泡麵帶回台灣，在居家檢疫期間果腹用，但已經買不到。等一下通關入境台灣後，她要先買一些補給品，再居家檢疫。

她也指出，10日下午在登機前，就聽說11日就不能入境台灣，對自己能趕在禁令前，先入境台灣感到很欣慰。通關入境進到台北後，就按照居家檢疫的規定做好自己該做的事，等候學校開學。

另一位蔡姓大學1年級學生說，他在上飛機前聽到台灣11日起就不准港澳生入境的訊息，還有媒體報導還有7、8000名港澳生還來不及安排行程來台，他也說有簽証的現在都在搶訂機位，看能否趕在10日晚間飛來台灣，但不是每個人都能如願。

蔡姓大學生表示，學校方面安排港澳生住進宿舍或其他場所居家檢疫的狀況不是很理想，還好他在台灣還有親戚可以投靠，入境後會住到親戚家度過14天居家檢疫期間，希望疫情能趕快過去，恢復上課的正常生活。

(中時 )