EGR（廢氣循環再利用）系統成為柴油商用車的標配，生產廠光隆精密-KY（4581）切入大陸商用車廠供應鏈，看好大陸市場今年起衝鋒，加上光隆精密最大客戶－康明斯（Cummins）訂單量優於預期，法人估光隆精密今年營收將有20％～25％的成長，每股獲利重返3.6元以上高水準。

光隆精密11日將舉行上市前業績發表會。光隆精密主要從事精密金屬加工業務，產品中汽車零件營占比達74％占大宗，主要客戶包括康明斯、馬牌（Continental）、富豪（Volvo）商用車等，都是北美、歐洲、大陸的商用車柴油引擎零件重要供應商。

光隆精密股本3億元，上市增資後股本將膨脹至3.39億元，每股承銷價為35元，掛牌日訂在3月上旬。光隆精密主要股東為董事長呂皇甫家族（持股約七成），另有三大創投業者合計持股16.6％，其中包含由前行政院副院長林信義主持的廣源投資；同業和大工業（1536）也持股達8％。

光隆精密從2016年起，營收獲利呈現逐年成長的趨勢，其中2018年營收10.98億元、EPS達4.93元，均攀歷史高峰，去年受到產品組合調整、分散客戶策略執行，及部分訂單延後出貨影響，全年營收約10.2億元、年減7％。

展望2020年，呂皇甫指出，全球最大獨立柴油引擎供應商康明斯等客戶下單狀況優於預期，樂觀今年營收將有20％～25％的成長，挑戰12億元新高，法人推估EPS可重返2017年3.69元的水準，甚至有機會挑戰2018年的4.93元。

光隆精密福州廠總經理黃雨亭表示，全球環保法規加嚴，EGR系統的配置有助於降低柴油引擎排氣中的氮氧化合物，且能提升引擎熱效率，達到節能減碳的效益，逐漸在新款商用車上普及；大陸全面進入國六新規時代後，EGR更成為柴油引擎商用車的標配。

黃雨亭透露，光隆精密生產EGR零件除供應康明斯等大客戶外，更切入大陸銀輪股份供應鏈，間接掌握大陸超過七成的國產商用車採購訂單，今年開始出貨。他樂觀今年大陸國六新車全面上市，對光隆精密採購的EGR零件訂單量將爆發，明、後年公司營收有望倍增。

(工商 )