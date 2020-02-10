武漢肺炎衝擊 全球智慧手機Q1產量料跌至5年低點 20:482020/02/10 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市調機構集邦科技今天表示，受到俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，今年第一季全球智慧型手機產量料跌到5年低點。 集邦科技表示，今年第一季全球智慧型手機產量料較上年同期減少12%。 路透社報導，集邦科技調降全球智慧型手機產量預測，並預期手機市場放緩，華為、蘋果（Apple）等公司將首當其衝。 (中央社) #手機 #全球 #智慧 #集邦 #科技 也許您會感興趣 國際熱門新聞 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 世衛秘書長譚德塞承認肺炎全球大爆發 網抨擊：現在才發現？ - 國際 傳菲律賓為遵守「一中政策」禁台旅客入境 菲駐台機構：錯誤消息 - 國際 比伊波拉還可怕！專家曝 新冠肺炎恐在英大爆發 - 國際 日醫師指海上隔離郵輪乃為害健康、侵害人權 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。