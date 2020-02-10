市調機構集邦科技今天表示，受到俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，今年第一季全球智慧型手機產量料跌到5年低點。

集邦科技表示，今年第一季全球智慧型手機產量料較上年同期減少12%。

路透社報導，集邦科技調降全球智慧型手機產量預測，並預期手機市場放緩，華為、蘋果（Apple）等公司將首當其衝。

(中央社)

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