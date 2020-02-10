據詳版鍾南山領銜論文分析指出，新冠肺炎患者早期僅有43.8%的人有發熱症狀，然而住院後發熱比例上升至87.9%，亦即有半數會發熱的患者在感染前期前並無發熱症狀。而從未發熱的新冠病毒感染病例，也比SARS的1%與中東呼吸症候群(MERS)的2%要高出許多。因此若把監測定義集中在發熱檢測上，此類患者可能會被錯過。此外要特別留意腸胃道分泌物，它可能在大規模傳播上有很重要作用。

據《紅星新聞》指出，大陸中國工程院士鐘南山領銜的《中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵》研究論文，是聯合大陸多位專家對1099例（截至1月29日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性研究，可說是迄今為止關於新冠肺炎最大規模病例樣本分析。

該病例樣本分析發現，新冠肺炎患者中早期僅有43.8%的人有發熱症狀，然而住院後發熱比例上升至87.9%。而無發熱病例的發生率高於SARS-CoV（1%）和MERS-CoV感染（2%），如果監測病例定義主要集中在發熱檢測上，則此類患者可能會被錯過。

該論文研究團隊成員之一的關偉傑告訴《紅星新聞》，目前網上流傳的文章並非論文原文，而是研究的預印稿，供專家評議使用。目前論文還在投稿階段，發佈前需要全球同行評議。針對文中披露的「潛伏期最長為24天」，關偉傑表示，新冠肺炎的中位潛伏期為3.0天，24天只是個案。

研究指出，這1099例患者樣本，來自於31個省（市）的552個醫院，其中，2.09%為醫務工作者。發燒（87.9%）和咳嗽（67.7%）是最常見的症狀，而腹瀉（3.7%）和嘔吐（5.0%）較為罕見。25.2%的患者至少有一種潛在疾病（如高血壓、慢性阻塞性肺病），重症患者本身存在潛在失調性疾病的機率要大得多。

論文結論部分指出，目前不能排除「超級傳播者」的存在，這可能包括家族聚集性爆發、無症狀個體的傳播和三代傳播模式。先前潛伏期的中位數是5.2天，但大量病例分析後已縮短為3.0天。此一數據可做為密切接觸者的隔離檢疫時間的參考。

論文還提醒，很重要的是，胃腸道分泌物的傳播可能在病毒的快速傳播中有重要作用。根據最新的先導實驗，在62個糞便樣本中有4個（6.5％）檢測出的新冠病毒呈陽性，另外4個患者在胃腸道、唾液或尿液中檢測到了新冠病毒，因此衛生保護應考慮胃腸道分泌物的傳播。

(中時電子報)