由於武漢肺炎(新型冠狀病毒)疫情持續延燒，不少國內外大型比賽都受到影響，不是停辦就是改換地方，中華民國高爾夫球協會今天發聲明宣布停辦3月12日登場的台灣女子高球公開賽。

總獎金80萬美元的台灣女子高球賽原定3月12至15日在高雄信誼球場舉辦，沒想到卻因為武漢肺炎導致只能被迫停辦。

中華高協的聲明當中明確寫著，鑒於武漢肺炎疫情嚴峻，難以預測與控制，考量考量賽事期間有數十國、上百位國內外選手參賽，加上觀眾人口聚集，相關防疫管制措施已超過協會能附載的能量，配合政府防疫規範決定停辦這場比賽，以防賽事期間相關人員國內外之移動、聚集所衍伸的群聚感染風險。

目前國內停辦的大型比賽有2月8、9日的金門馬拉松以及2月9日高雄馬拉松，目前正在進行的HBL高中籃球聯賽8強複賽由於牽涉到選手升學問題，只能「半閉門」來打，至於其他賽事將由主辦單位審慎評估。

(中時 )