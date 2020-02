第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日上午9點在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院登場,《小丑》瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)無意外奪下影帝,然而他在台上並無喜悅之情,板著撲克臉謙稱自己並未比其他入圍者高一等,拿獎只是讓他得以替多年來關注的環保、動物、人性議題發聲,也沒忘記感謝引他入行的哥哥瑞凡菲尼克斯(River Phoenix)。

在他充滿感情和政治色彩的演講中,他熱切地談到對環境、動物的保育,認為雖然人都有不同立場,但還是有共同點,「我們談論性別不平等、種族主義、同志權利還是原住民權利,我們都是在與不平等戰鬥。」不平等現象延伸到自然界,長期茹素的他舉虐待奶牛為例,認為當代人類根本就與自然世界脫節。「我們擔心改變想法,必須做一些犧牲,但當我們以愛和同情心作為指導原則,我們可以創建、發展和實施對所有人都有好處的變革系統。」

最後談到他仍然相信人性的美好,「我一生都很流氓,我很自私、很殘酷、很難合作,但我很感激在座很多人給了我第2次機會。我們盡力互相支持、教育、指導,不因為過去錯誤而全盤否定一個人,這是人性最美的展現。」最後他以瑞凡寫的歌詞作結,「我的哥哥17歲時寫了這句詞『以愛救贖,和平隨赴(Run to the rescue with love and peace will follow.)』。」

瓦昆菲尼克斯飾演「小丑」亞瑟。(華納兄弟提供)

瓦昆被公認為「好萊塢怪胎」,其實他有著慘澹童年,童年生活可說是活在黑暗之中。父母在瑞凡出生沒多久就加入美國邪教「The Children of God」,雖然日後瓦昆對童年時光絕口不提,但瑞凡卻曾在訪談中透露4歲時被逼迫和小女孩發生性關係給大人看。全家生活潦倒,5個孩子被迫街頭賣藝順便傳教。好在數年後父母終於覺醒,當年上街賣藝孩子們也陸續被經紀公司相中,開啟演藝之路。

瓦昆去年在多倫多影展獲演員成就獎時,終於罕見開口提及瑞凡:「我一輩子欠他,是他帶我進入表演,表演給了我如此難以置信的生活。」瓦昆記得15、16歲時,某天瑞凡拿到《蠻牛》的錄影帶副本,瑞凡要瓦昆坐下來一起看,「他不是問我,是命令我。第2天早上他叫醒我,要我再看一次。他說『你就要是個演員了,這就是你要熟悉的』。」然而當紅的瑞凡卻在1993年在強尼戴普(Johhny Depp)的派對上吸毒過量,當時年僅19歲的瓦昆趕緊打求救電話,卻仍然只能眼睜睜看著瑞凡去世,成為瓦昆一輩子難以癒合也不想面對的傷痛。談到《小丑》刻畫複雜扭曲的親情,瓦昆想起往事:「當我看著這部電影,我想到了我的家人。現在我的兩個姊妹仍然是我最好的朋友。」

被封為「好萊塢怪胎」的瓦昆,最早是因他2008年毫無預警宣布退休,要轉當嘻哈歌手,他每天吸毒呼麻、嫖妓、性情暴戾,上節目更是蓬頭垢面、行為脫序,讓外界相當擔心他的精神狀況,沒想到這些瘋癲行徑都是在演戲,為了要拍攝偽紀錄片《我仍在這裡 Im Still Here》。他對獎項不屑一顧,但為演戲可以豁出自我,像是在《小丑》、《抹大拉的瑪麗亞 》都激瘦演出,《大師》不只減重還請牙醫用橡皮筋把上下排牙齒拉在一起營造唇齒歪斜面相。他不惜冷面得罪媒體,在宣傳《小丑》時就因《The Telegraph》記者問「是否會擔心電影可能激發社會類似的邊緣人帶來悲劇性結果?」立馬起身走人,留下在場一片尷尬,但對地球卻有著溫暖關懷,力行環保,近幾個月都只穿同一套Stella McCartney西裝。

他拿著小金人走下台時,出神地問頒獎人珍芳達(Jane Fonda)「這是誰的獎」?珍芳達給了他一個擁抱與親吻說:「這是你的。」牽著這位眼中含淚,平時老頑固此時又像小孩的瓦昆走向後台。

(中時 )