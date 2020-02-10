王若琳去年底推出翻唱專輯《愛的呼喚》，近來挑戰翻玩復古風，致敬在民國60年創立的筆友雜誌《愛情青紅燈》，改編成《愛情霓虹燈》，把過去的雜誌立體化為網路節目，徵筆友改為線上交友，也線上徵求網友的各式問題，她化身主持人來解答。

不過王若琳透露當初得知公司想法時，打趣表示自己不知道公司在想什麼，「因為很顯然地我很無法勝任兩性專家的工作，但歡迎大家投稿，我們會安排很多好笑的嘉賓來回答各位愛情與婦女、泌尿科疑難雜症，這年頭宣傳專輯真的很逼人。」

她日前公開該節目，獲得網友熱烈回響，10天內就收到超過300則網友投稿，而《愛情霓虹燈》推出第一集，她邀請好友梁心頤（Lara）、屁孩一起加入解答智囊團，為網友的疑難雜症找出最佳良方，也替大家牽紅線、搭起友誼的橋樑。

他們在節目中，看到女網友詢問從小被重男輕女的媽媽忽視，弟媳現在懷孕未知性別，媽媽四處炫耀一定生男生，為此很擔憂，王若琳提到如果更體諒這個事情，「就是她不知道別的觀點，這是她成長的價值觀，覺得生男生才是榮耀。」屁孩說：「媽媽可能也被重男輕女，所以還是要溫柔一點，多多了解媽媽。」

此外，王若琳專輯《愛的呼喚》被Hit Fm聯播網DJ群嚴選為「Hit Fm年度十大專輯」之一，王若琳表示，這張專輯把很多經典亞洲歌姬鄧麗君、美空雲雀、翁倩玉等人歌曲，用她新的方式呈現給大家，也向歌姬們致敬。

(中時 )