第92屆奧斯卡金像獎,即時沒有主持人,依然在頒獎人與歌舞表演得宜安排下流暢進行。最令人驚喜的莫過於事前保密到家的「饒舌之神」阿姆(Eminem)驚喜登台,獻唱18年前由他主演的半自傳電影《街頭痞子》中且獲最佳原創歌曲的主題曲〈Lose Yourself〉,讓台下的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、蓋兒加朵(Gal Gadot)都跟著一同搖擺,回味年少時光成為典禮最大彩蛋。

〈Lose Yourself〉在當年是史上首奪該獎項的饒舌歌曲,不過當時阿姆並未出席領獎,表演過後他在推特上解釋自己遲了18年才登上奧斯卡舞台。典禮上還有許多精采歌舞演出,像是入圍最佳原創歌曲的《冰雪奇緣2》主題曲〈Into the Unknown〉,除了原唱伊迪娜曼佐(Idina Menzel)登台,還找來其他9種語言的歌手一同合唱,包括日本松隆子、泰國維查雅尼別格林(Gam Wichayanee)、拉美卡門莎拉罕(Carmen Sarahi)、俄羅斯、德國、西班牙、丹麥、波蘭、挪威等歌手,共10位「艾紗」一起飆高音氣勢十足。

伊迪娜曼佐(左4)帶領其他9種語言的歌手一同合唱《冰雪奇緣2》主題曲。(資料照片)

典禮開場由歌手兼演員的賈奈兒夢內(Janelle Monae)以電影《你是我的朋友》的〈Won’t You Be My Neighbor?〉歌舞拉開序幕,接著史提夫馬丁(Steve Martin)和克里斯洛克(Chris Rock)獻上超酸脫口秀,洛克稱自己超愛《愛爾蘭人》第1季暗指3小時的電影有夠長,還解釋《海芮》女星辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)之所以是今年唯一入圍演技獎項的非白人演員,因為:「辛西婭藏黑人的功夫太厲害,主辦單位找她來把黑人入圍者藏起來。」兩人與1929年沒有任何黑人演員被提名,「現在到2020年,終於有了一個!」

(中時 )