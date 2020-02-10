張立昂推出新創作EP《Oxymoron矛盾體》，獲得粉絲喜愛，不過他9日晚間在IG發出自己的照片遭到網路上不肖廠商的盜用，照片還寫上，「你準備好了嗎？無痕增髮」， 他立刻澄清說：「Uh..this isn’t me ….我茂密的頭髮被盜圖了。」盼粉絲不要上當受騙。

他表示之前就有被盜過圖，「這次再發生，覺得好氣又好笑，一方面擔心粉絲受騙，二方面平常有在好好照顧自己的頭皮，目前髮量也很充足，請大家不要擔心。」會轉發這篇就是希望提醒跟呼籲粉絲們不要被騙，公司也已經將相關資訊轉給法務部門來處理。

此外，近來武漢肺炎肆虐，加上天氣變化大，他提醒大家減少外出，「要記得帶口罩，重點是一定要勤洗手，不沾染病毒也不把病毒帶給別人，大家都要健健康康，平平安安的！」他近期的校園活動、演出邀約，已約6場都延期、取消，也因多數學校延後開學關係，校園演出都先延後。

張立昂日前被網路不肖廠商盜圖。（擷取自 IG）

(中時 )