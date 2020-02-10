蘿拉鄧恩（Laura Dern）拿下最佳女配角，她在台上將此獎獻給雙親魯斯鄧恩（Bruce Dern）、黛安拉德（Diane Ladd），感性地說：「有人說永遠不要遇見英雄（不然會失望），但是我說，如果你夠有福份，英雄就會是你的父母。」10日正逢53歲生日的她開心到不行喊道：「這是有史以來最棒的生日禮物！」

她在後台說，拿獎後許多人告訴她母親感動到哭，「這讓我很高興，是他們把我帶到了這裡，藝術上也是。」用出身「好萊塢世家」形容蘿拉一點也不為過，她和演員父母是第一個集體在名人大道留星的家庭。然而這不代表她從小接受的是無微不至的照顧，她1周大時睡在莫哈韋沙漠一家汽車旅館的抽屜裡，只因父親正在拍攝西部片。2歲時父母離婚，此後由母親和祖母撫養長大。

7歲時蘿拉首次在螢幕亮相，因母親在馬丁史科西斯（Martin Scorsese）1974年的電視劇《愛麗絲不再住這》扮演女服務員，她順便客串吃著香蕉冰淇淋的小女孩。小小年紀的蘿拉為了幾個鏡頭狂吃19種冰淇淋，當時史科西斯就告訴拉德：「妳的女兒注定成為演員。」

蘿拉鄧恩穿Armani洋裝，開心親吻獎座。（美聯社）

不可否認她在充滿名流權貴的環境中長大，家中常有葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）和傑克尼克遜（Jack Nicholson）等人，但她學到的不是上流社會的奢侈浮誇，而是女性模範，她說：「在媽媽的房子裡，總是有一群很棒的女人，我的教母是雪萊溫特斯（Shelley Winters），瑪倫斯塔普萊頓 (Maureen Stapleton)、艾倫鮑絲汀（Ellen Burstyn）、吉娜羅蘭茲（Gena Rowlands）都常來作客。」

9歲她開始騎著自行車上戲劇課，她記得當朋友房間貼著可愛男孩的海報，她的牆上是芭芭拉史坦威（Barbara Stanwyck）、凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）、愛迪琵雅芙（Edith Piaf）和露西兒鮑爾（Lucille Ball）。儘管家族有人脈，父母從未替她在這一行鋪路，她11歲時還偷偷說服朋友帶她去與參加邪典片《小狐狸》的試鏡。

這次在《婚姻故事》飾演離婚律師角色，蘿拉說：「我認為這是我第一個，並非內心充滿不安的角色。無論付出什麼代價，她都要贏得勝利。她掌控一切，永遠不會失去冷靜。」她認為自己演出的角色都在努力找尋發聲管道，「身處於不同的位置和時刻，我不覺得這個世界給了我們發表意見的空間，這是女性的困境。」無論是扮演無家可歸的癮君子、遊走於精神衰弱的邊緣人或是性感甜姐兒，蘿拉都能毫無保留地攫取觀眾同情心，她說：「我愛我所做的事，我愛這些極其複雜的角色。」

(中時 )