許瑋甯首度參與舞台劇，在果陀劇場兩性劇作《我的大老婆》中，與王琄、姚坤君飾演婚姻同樣面臨瓶頸的三個大老婆！飾演過氣影后的她10日在記者會上自嘲：「算是提前先做好準備，因為總有一天會過氣。因為人都會老嘛！」劇中飾一人分飾三個負心漢老公角色的曾國城笑著接話：「沒有過氣也會過去！」

《我的大老婆》由曾國城、許瑋甯、王琄、姚坤君、范乙霏領銜主演。（盧禕祺攝）

《我的大老婆》由曾國城、許瑋甯、王琄、姚坤君、范乙霏領銜主演。（盧禕祺攝）

劇中三個同窗的大老婆有如「婦仇者聯盟」，劇本本來沒有設定修理負心漢老公的橋段，但她們讀完本後就笑說「我們決定要打」，大老婆的復仇能量滿點。許瑋甯劇中角色是私下也很愛「演」的過氣女明星，個性浮誇，就愛一哭二鬧三上吊，她笑說，可能負心漢老公推她一下，她就會指控對方「家暴」，但這與她私下個性落差極大，她算是滿理智的人，所以演起來相當具挑戰性，「這角色可以想幹嘛就幹嘛，也可以朝城哥丟東西！」

許瑋甯在《我的大老婆》飾演過氣女明星。（盧禕祺攝）

《我的大老婆》由曾國城、許瑋甯、王琄、姚坤君、范乙霏領銜主演。（盧禕祺攝）

許瑋甯在《我的大老婆》飾演過氣女明星。（盧禕祺攝）

屢被傳已與攝影師男友劉又年秘婚的她，被問到是否也想像過「婚姻生活」，她說確實想像過，但不如好好珍惜當下更重要。由於劇中會有修理負心漢情節，曾國城笑說，她男友看了「可能皮要繃緊一點」，許瑋甯則笑說：「可能看回去會怎麼被修理！」

《我的大老婆》由曾國城、許瑋甯、王琄、姚坤君、范乙霏領銜主演，這是曾國城繼舞台劇《徵婚啟事》後又一探討兩性話題力作，為戲成痴的他再度分飾三角，三個角色都是負心漢，即使當前手上六個炙手可熱的電視節目，他仍然排除萬難參與演出，還說時間跟乳溝一樣，擠一擠就有了。而許瑋甯首度演出舞台劇，就將登上演員生涯中最高指標的表演殿堂國家戲劇院，她滿懷喜悅地表示：「能與多位資深前輩同台飆戲，機會可貴！」希望大家看到她不一樣的演技面貌。

《我的大老婆》由曾國城、許瑋甯、王琄、姚坤君、范乙霏領銜主演。（盧禕祺攝）

曾國城、王琄、姚坤君3個劇場老手都很歡迎「新人」許瑋甯的參與，王琄並誇讚許瑋甯一直以來都在不停的微調表演方式，累積的經驗足夠，可以在這次《我的大老婆》一起激發、創造火花。而范乙霏也一人分飾多角，分別演出劇中三段婚姻故事中的小三，被眾人笑封「地表最強小三」。

(中時 )