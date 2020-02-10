威力彩獎號開出 彩金上看4.7億元 20:552020/02/10 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩今晚間開獎彩金上看4.7億元。圖／本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩自1月20日加碼2億元後，頭獎已連續10期槓龜，今（10）日晚間開獎威力彩上看4.7億元，將是今年來最高的頭獎。 威力彩開獎獎號，第一區中獎號碼04、12、14、16、19、21，第二區中獎號碼為08號。 (中時電子報) #頭獎 #威力彩 #彩金 也許您會感興趣 推薦閱讀 就是今晚！今年最高威力彩 頭獎上看4.5億 17:352020/02/06 財經 威力彩9連槓獎號開出 獎金上看4.5億 20:542020/02/06 財經 大樂透3.7億頭獎號出爐！ 1人獨得獎落桃園 20:452020/02/07 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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