威力彩自1月20日加碼2億元後，頭獎已連續10期槓龜，今（10）日晚間開獎威力彩上看4.7億元，將是今年來最高的頭獎。

威力彩開獎獎號，第一區中獎號碼04、12、14、16、19、21，第二區中獎號碼為08號。

(中時電子報)