國內出現首例新冠肺炎（武漢肺炎）無症狀感染者，是否具傳染力成關注焦點。抗煞專家何美鄉今天直言，「幾乎可確定」無症狀者可傳染，參考流感病例數變化，將是新冠肺炎防疫成果重要指標。

中央流行疫情指揮中心9日公布第18例新型冠狀病毒（新冠肺炎或稱武漢肺炎）病例，個案1月22日和父母及哥哥到義大利旅遊，途中曾經香港轉機，2月1日回台後，一家四口中的爸媽先後出現發燒、感冒症狀，採檢確診陽性。

後來疫調時發現，家中大兒子在義大利曾出現感冒症狀，經採檢也確診，小兒子雖然沒有任何症狀，但因和3名確診家人一起搭機、密切接觸，防疫人員主動採檢昨天確診為國內第18例個案，也是首例病毒量高卻無症狀的感染者。醫界擔憂若無症狀者也具感染性，勢必得擴大採檢及居家隔離措施。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天受訪時表示，深圳1月底也曾有一家6口到武漢探親，4名成人先後確診，後來1名沒有任何症狀的孩子經電腦斷層檢查竟驗出肺炎，顯示無症狀者也可能已被感染。

正因如此，她從很早就開始警告「這個疫情很難透過隔離來控制」，因為根本無從發現患者。

至於無症狀感染者是否具傳染力，何美鄉坦言「幾乎可以確定有」，像是台灣第5例個案在中國被感染後，回台後又傳染給丈夫（第8例），但兩人發病日僅相差1天，若發病後才具傳染力，等於第8例潛伏期僅短短1天，但根據現有資料研判不太可能只有1天，代表他早在妻子還沒出現症狀時就被感染，「也是我們一直在害怕的。」

何美鄉說，目前感染後什麼時候具感染性還沒人知道，這點才是關鍵；她語帶擔憂地說，現在患者和外界接觸「太隱形了」，不像SARS（嚴重急性呼吸道症候群）在醫院造成感染，哪天有誰看病、探病，幾天後發病，都很清楚。

對於指揮中心研議一律採檢個案密切接觸者，何美鄉說，老早就建議多採檢來確認流行病學，政府也應逐一採檢首批包機回台的武漢台商，除了二次採檢確認有無新型冠狀病毒外，也要二次驗血確認有無抗體（代表曾感染過），了解機上防疫措施究竟有沒有效。

「防疫這件事，政策是一回事，民眾自保更重要」， 武漢肺炎傳染途徑是飛沫傳染、密切接觸，何美鄉強調，民眾每天的防疫作為才是能否對抗武漢肺炎、預防感染的重中之重，勤洗手、不亂摸口鼻真的很重要。

何美鄉說，由於流感和新型冠狀病毒的防疫措施是一模一樣的，因此單看流感患者數就能作為全民防疫工作是否到位的重要指標，未來14天內只要能將全台流感新增病例數降到很少或幾乎沒有，代表全民防範工作做得很好；若流感患者還是高居不下，代表多數人洗手、防疫工作仍有待加強。

(中時電子報)