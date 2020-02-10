飯店周年慶祈願天燈專案，為防疫傳達祈福之意。圖：綠舞提供

綠舞浴衣體驗提供旅客換穿日式浴衣、還能在園區內拍照打卡。圖：綠舞提供

綠舞戶外滑草活動，讓大小朋友盡情玩耍、親近大自然。圖：綠舞提供

獨特日式「金孫抓周」為綠舞備受歡迎的活動之一。圖：綠舞提供

教育部日前宣布高中以下學校延後開學，讓不少家長煩惱如何安排行程，為讓孩子們渡過歡樂假期，宜蘭綠舞飯店即日起推出「專鼠愛您—遊園好康」專案，可依需求自由搭配，讓旅客就算只有一天假期也能出門走走透透氣。基本款「699饗食綠舞」專案可享日式景觀園區門票乙張、備受大小朋友歡迎的標準浴衣體驗、綠舞經典鍋物各乙套。

達人款「799抹茶經典浴衣」專案可享門票乙張、經典浴衣體驗以及抹茶體驗各乙套，讓旅客毋需費心安排行程，輕鬆出遊又省荷包！另外即日起至4月30日(四)期間飯店也推出周年慶祈願天燈專案，期間逢每週五舉辦天燈活動，為愛護環境，活動皆採用環保紙天燈，冉冉上空象徵祈福寓意的天燈，讓旅人寫下心願，也為防疫傳達祈福之意。

占地廣達5.75公頃、位於宜蘭五結的綠舞觀光飯店，是全台唯一擁有日式主題庭園的飯店，鄰近太平洋、蘭陽溪與冬山河，破曉時可在晨曦中見遠方若隱若現的龜山島嶼，也可於斜陽裡見整片絢麗動人的蘭陽平原。園區保留原始自然生態，種植植栽達上百種，園區內以湖泊、瀑布、溪流等造景見長，四季風景各有千秋。

旅客從入住起免除舟車勞頓，即能享受「一站式」玩樂體驗，包含日式浴衣、手作抹茶、忍者體驗營都是熱門首選，更有獨特日式「金孫抓周」，以及室外滑草、射箭、踩船等豐富活動，可依照旅客需求自由選擇，更可於風呂浴場舒緩旅途勞累，為遠離塵囂、親近大自然的絕佳去處。

而配合政府防疫政策，綠舞國際觀光飯店已於第一時間，加強全館環境及公共區域的清潔及消毒，並制定相關防疫措施。飯店櫃台亦放置自動手部消毒機，園區、餐廳等營業現場皆提供酒精等消毒用品，提供有需要的旅客使用。讓旅客出門安心、不需擔心也玩得更盡興！

活動詳情可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。

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