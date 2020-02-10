正逢元宵燈會與西洋情人節將至，不少單身男女有感身邊少了個伴，但老是去拜月老也沒有下文，命理專家廟心老師表示，不論是單身還是有另外一半，都應該去敬拜「掌姻緣、牽紅線」的月老星君，她也要教大家如何拜的最有效果。

八字情感專家妙心老師表示，祭拜心誠則靈，方能求得好姻緣。（資料照／記者游雅惠攝）

一、找到一間你很有感覺的月老廟，妙心老師自己推薦的是松山奉天宮的月老殿，記得天公也就是廟的主神一定要先拜！

二、準備的供品：可以準備一些甜食讓感情甜甜蜜蜜，糖果糕餅都是很好的選擇，有對象想趕快結婚者可拜花（百合花很適合），單身者可拜紅棗，祈求「早一點」、「找到」。供品要放圓形供盤，花放入花瓶供奉。

妙心老師表示拜月老口訣：祈求月老星君慈悲作主，唸姓名、出生年月日、地址、祈求的願望，祈求月老幫忙讓愛情順利。（圖／妙心老師提供）

三、擲杯請求月老賜紅線，若求得紅線，用左手拿著以「順時針」方向過爐。

四、拜月老口訣：祈求月老星君慈悲作主，唸出姓名、出生年月日、地址、祈求的願望，祈求月老幫忙讓愛情順利。

妙心老師也提醒，請一定要虔誠，「有願就有力」，希望大家都能有好的情感歸宿。

(中時電子報)