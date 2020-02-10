已停業鐵皮工廠傳出火警，所幸無人員受困傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園區長發一路一間停業的鐵皮工廠，10日晚間7時許發生火警，現場冒出濃煙，消防局獲報出動人車灌救，現場無人員受困，火勢在晚間7時52分撲滅，起火原因及損失仍待後續調查。

(中時 )