桃園大園鐵皮工廠失火無人員傷亡 20:512020/02/10 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 已停業鐵皮工廠傳出火警，所幸無人員受困傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 已停業鐵皮工廠傳出火警，所幸無人員受困傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市大園區長發一路一間停業的鐵皮工廠，10日晚間7時許發生火警，現場冒出濃煙，消防局獲報出動人車灌救，現場無人員受困，火勢在晚間7時52分撲滅，起火原因及損失仍待後續調查。 (中時 ) #人員 #工廠 #現場 #大園 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴陣以待 桃消防局訂防疫SOP 04:102020/02/06 地方新聞 蘇花公路大客車對撞貨車 4人輕傷 11:322020/02/06 社會 2021年6月完工 新北萬里消防隊 新廳舍動土 04:102020/02/07 地方新聞 新北市消防局萬里分隊新廳舍動土 侯友宜主持開工儀式 02:592020/02/07 生活 三重光南贈口罩險爆衝突 出動小批警力維秩序 12:002020/02/07 生活 消防外交新頁 新北副局長陳崇岳赴美分享實務經驗 11:082020/02/08 社會 近2年電熱保暖器具釀12起火災 消防局籲保持「美好距離」 15:562020/02/08 社會 賴清德：美友人關切武漢肺炎疫情 10:152020/02/09 政治 深呼吸也會產生飛沫！專家：醫師應少讓看病民眾深呼吸 15:432020/02/10 生活 客運雪隧爆胎駕駛重傷 5乘客輕傷 20:322020/02/10 社會 社會熱門新聞 桃園蘆竹2中年男子疑輕生 陳屍計程車 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 住武漢700人0感染 網驚呼：還不買爆印度咖哩 - 社會 警察知法犯法！ 內湖警副所長洩漏確診個資遭法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。