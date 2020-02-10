新冠肺炎疫情持續升溫，除危害國人生命健康外，對於國內產業經濟也造成不小的衝擊，尤其是與大陸連動程度較高的電子、汽車，以及與觀光相關的交通運輸、旅遊住宿、零售餐飲等產業，影響更為重大，而行政院日前也開始研議，對於受新冠肺炎疫情影響的相關產業，提供紓困及振興方案，以協助企業度過難關。

華南銀行身為泛公股行庫的一員，除將全力配合政府政策執行各項紓困及振興方案外，並配合經濟部「流通服務業及餐飲業優惠貸款要點」及交通部「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」等政府政策性貸款辦理融資，協助因疫情影響之產業解決營運周轉及資金調度問題。

另外，華南銀行針對財務結構及體質較弱，最需要銀行支持的小微企業，在第一時間推出「全民防疫、華銀給力」行動方案。針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85％，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375％等優惠，並採簡易徵信作業方式辦理，最快可於3天內核貸，使小微企業在防疫之餘無後顧之憂。

身為國內中小企業放款量第三大的華南銀行，對於扶持中小企業一向不遺餘力，這次以具體行動協助小微企業度過疫情難關，也再次展現華南銀行積極配合政府政策，善盡企業社會責任，支持產業發展的決心。

(工商 )