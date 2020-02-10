總統蔡英文今（10）日表示，政府除了用各種方法讓滯留湖北的血友病童可以取得用藥外，將持續就武漢返台包機與中國大陸方面溝通，另外，針對民間搶購衛生紙，呼籲國人不必要恐慌。

蔡英文總統表示，湖北血友病童的個案是政府內部討論時的持續焦點，為了讓病患可以即時取得用藥，當中有很多人的參與，她也特別感謝幾位答商朋友的熱情幫忙。至於返台包機，府方以弱勢優先、檢疫優先的原則不變，要讓整體防疫工作能夠周全，人民的生命財產要做最好的保障，並把全體國民照顧好，未來將秉持這些原則，持續跟對岸溝通，希望很快可以達到共識。

針對民眾搶購衛生紙一事，蔡英文表示，衛生紙的原料跟口罩的原料不一樣的，但兩者的原料供給都沒有問題，不會發生短缺，國人不必要因恐慌搶購衛生紙。她呼籲，在疫情緊張的期間，最不需要的，就是傳播不正確的消息，希望大家不要輕易相信沒有經過證實的資訊，主管機關特別注意這些不正確資訊的來源，與流通的情況。

另外，蔡英文也觀心觀光產業受到武漢肺炎疫情的影響，表示在開春的時候就已召開國安高層會議，決議對於受到疫情衝擊的產業紓困，也希望透過這個機會，讓產業能夠轉型、能夠升級，行政院與交通部會很短的時間內都會提出具體方案。

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(中時電子報)