窮則變、變則通，華為在美陸貿易戰中受傷嚴重，也讓華為找到新的發展方向。根據路透社（Reuters）報導指出，包括華為、小米、OPPO及Vivo的大陸四大手機品牌將共組全球開發者服務聯盟（Global Developer Service Alliance，GDSA），是不是針對谷歌（Google）而來，成為後續市場關注的焦點。

預計下個月正式發布的GDSA，主要也是做為讓軟體開發者上傳到應用程式商店的平台，目前預計服務範圍涵蓋印度、印尼、馬來西亞、俄羅斯等9個國家地區。以國際數據資訊（IDC）統計2019年第四季的全球手機出貨量來看，華為、小米、OPPO及Vivo已經占了40成，如此高的全球出貨比例，有機會為大陸手機業者創造新的商機，分蝕Google Play商店現有商機。

Google行動服務（Google Mobile Service，GMS）是是Google的一項服務，讓用戶可以在行動電話或其他行動裝置上，能使用Google搜尋、Google地圖、Gmail、YouTube等Google產品軟體服務。但是在美陸貿易戰後，華為面臨Google Mobile Services（GMS）被拿掉無法授權使用的困境。

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(中時電子報)