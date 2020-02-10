俄羅斯烏塔航空（UTair）一架波音737客機，9日準備降落時發生「硬著陸」（Hard landing），機尾直接撞擊跑道，導致起落架斷裂、機腹著地，整架飛機一直在結冰的跑道上滑行，直到撞上一旁積雪才煞住，所幸機上的96人都沒有受傷，全員安全撤離。
根據烏塔航空發出的聲明指出，這架從俄羅斯莫斯科飛往科米共和國（Komi）烏辛斯克（Usinsk）的客機，在降落時發生不可預測的風切，導致機尾撞到跑道，起落架斷裂，只好用機腹進行「硬著陸」，好險機上人員均無大礙，通過滑梯緊急撤離。
機上乘客接受媒體採訪時，仍心有餘悸地表示，「整架飛機在跑道上滑行，感覺不會停下來，是機長控制飛機往有積雪的地方去，才順利停住」，而機艙內部的零件也都散落一地，可見撞擊力道之大。俄羅斯聯邦航空運輸署表示，目前正對整起事故進行調查。
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(中時電子報)
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