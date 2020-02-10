崔慈悌／台北報導

為防止武漢肺炎，媒體報導，菲律賓衛生部副部長多明哥10日表示，台灣人被列入菲律賓禁止入境的範疇。菲國駐台代表處主席Angelito Banayo今晚致電外交部亞太司長葛葆萱，強調菲律賓並沒有禁止台灣人入境。

外交部發言人歐江安指出，Angelito Banayo

向葛葆萱的致電中表示，衛生部副部長埃里克·多明哥（Eric Domingo）的講話不是官方立場，是基於世界衛生組織的政治分類，並非基於衛生部關注的健康問題。

Angelito Banayo說，他已透過執行秘書親自向菲國總統辦公室傳達台灣防疫動作非常全面的事實，並向他發送政府如何控制疫情傳播的情況說明書。

Angelito Banayo表示，星期三上午將有一個工作會議，由總統辦公室，移民局和外交部出席，以做出決定。但移民單位並沒有禁止台灣人入境。對於造成混淆的説法，他深表歉意。

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(中時 )